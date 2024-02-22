الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بدء صلاة الجنازة على هانى الناظر فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

جثمان هاني الناظر
جثمان هاني الناظر

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الدكتور هانى الناظر، بمسجد المجمع الإسلامى بـالشيخ زايد، استعدادًا لتشييعه إلى مثواه الأخير بحضور الأهل والأصدقاء.

واحتشد الأهالي من الذين قدم لهم طبيب الغلابة العون والمساعدة الطبية، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وأعلن الدكتور محمد الناظرعن وفاة والده الدكتور هانى الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى على فيسبوك قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدى الدكتور هانى الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصى بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

أشرف صبحي ينعى طبيب الغلابة

ونعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر «صبحي» بيانًا رسميًا ينعي فيه طبيب الإنسانية، جاء فيه: «يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلًا: «كان مثالًا وطنيًا يحتذى به يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة، في النهاية خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر».

وزير التعليم العالي ينعي هاني الناظر
كما نعى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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هاني الناظر الشيخ زايد المجمع الإسلامي مرقده الأخير طبيب الغلابة الدكتور هاني الناظر

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