الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل "محارب"

حسن الرداد
حسن الرداد

ينتظر جماهير الدراما المصرية انطلاق ماراثون الدراما الرمضانية في 2024، على قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء مسلسل المحارب من ضمن المسلسلات الاجتماعية التشويقية التي انتشر الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذاع أمر البوسترات الاستباقية لشهر رمضان المبارك.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت بوستر رسميًا ومنفردًا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرجة  شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث قصة مسلسل محارب حول عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دور محوري في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها.

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من:

-الفنان حسن الرداد

- الفنان ماجد المصري

- الفنانة نرمين الفقي

- الفنان تامر عبد المنعم

- الفنان أحمد زاهر

- غفران
- تأليف محمد سيد بشير

- إخراج شيرين عادل.

محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل حسن الرداد دراما رمضان 2024 المتحدة شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل محارب

مواد متعلقة

والله بعودة.. تجار ياميش رمضان يتحدثون لـ"الدستور"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

غادة عبدالرازق فتاة صعيدية متمردة.. تعرف على شخصيات مسلسل صيد العقارب

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد +2 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

ملامح دور نور في مسلسل جودر ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. عرض برومو مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز"

الأكثر قراءة

ماذا يحدث بعد تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟