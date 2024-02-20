دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل "محارب"

ينتظر جماهير الدراما المصرية انطلاق ماراثون الدراما الرمضانية في 2024، على قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء مسلسل المحارب من ضمن المسلسلات الاجتماعية التشويقية التي انتشر الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذاع أمر البوسترات الاستباقية لشهر رمضان المبارك.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت بوستر رسميًا ومنفردًا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرجة شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث قصة مسلسل محارب حول عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دور محوري في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها.

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من:

-الفنان حسن الرداد

- الفنان ماجد المصري

- الفنانة نرمين الفقي

- الفنان تامر عبد المنعم

- الفنان أحمد زاهر

- غفران

- تأليف محمد سيد بشير

- إخراج شيرين عادل.