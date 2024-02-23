مسلسلات رمضان 2024.. كوليس شخصية مصطفى شعبان في "المعلم"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل المعلم، الذي جذب أنظار متابعو الدراما، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، ما يجعله قبله لمتابعة الأسر في شهر رمضان المبارك.



ينافس مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات على مدار الشهر الكريم.



من المقرر أن يعرض مسلسل المعلم على شاشات ومنصات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، التي تقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وتُناقش الجوانب الاجتماعية في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

الشخصيات الأساسية لأبطال مسلسل المعلم

تدور قصة مسلسل المعلم، وهو في إطار شعبي، بطولة النجم مصطفي شعبان، والذي يظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار.



يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية؛ بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجنفي رحلة صعوده ويتفاني في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك.



وبعدها تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدًا منهم.



فريق عمل مسلسل المعلم



يتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم وهم:

مصطفى شعبان

هاجر أحمد

أحمد فؤاد سليم

انتصار

سهر الصايغ

أحمد بدير

أحمد عبدالله محمود

طارق النهري

سلوى خطاب

منذر رياحنة

سلوى عثمان

هالة مرزوق

محمد أبو داود

عبدالعزيز مخيون

حجاج عبدالعظيم

مصطفى حشيش

لبنى ونس

فتوح أحمد

علاء زينهم

أسامة الهادي

جان رامز

محمود الليثي

ويعد مسلسل المعلم من انتاج سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف.