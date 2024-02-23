الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان ينتقم لوالده في "المعلم"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يشارك الفنان مصطفى شعبان، في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "المعلم" والمكون من 30 حلقة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت منصة "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم"، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان، خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان"

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مسلسلات رمضان 2024| البطولة النسائية طاغية على "المعلم".. أبرز فنانات العمل الرمضاني

قصة مسلسل "المعلم"

تدور قصه مسلسل "المعلم" في إطار شعبي، ويظهر مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك يقع والده في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من منافسيه، الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان، بطل العمل، للانتقام لوالده ويدخل في صراعات كثيرة مع كبار التجار.

أبطال مسلسل "المعلم"

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" نخبة كبيرة من الفنانين أمام مصطفى شعبان، منهم: هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر ريحانة، عبدالعزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثي، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونص، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج مرقس عادل.

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