الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| يتناول صراعات سوق السمك.. أين يتم تصوير مسلسل "المعلم"؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يشارك الفنان  مصطفى شعبان في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "المعلم" وهو ضمن أعمال رمضان 2024 ذات الـ30 حلقة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنه سيعرض على إحدى قنواتها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم، وكانت قد طرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، ومازال شعبان وطاقم العمل يستكملون تصوير مشاهد المسلسل.

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مسلسل المعلم لمصطفى شعبان 

ويعيش العديد من جمهور مصر والوطن العربي من محبي ومتابعي الفنان مصطفى شعبان، حالة من التشويق والانتظار خاصة بعد عرض البرومو الخاص لمسلسل "المعلم" والذي يحمل العديد من اللقطات والمشاهد التشويقية.

ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل إذ يتناول الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، وهو ما يجعل العديد من الجمهور يبحث عن أماكن تصوير مسلسل المعلم لمصطفى شعبان وهو ما نعرضه في السطور التالية.

أماكن تصوير مسلسل المعلم

قام المخرج مرقس عادل بمعاينة أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل، حيث يتم التصوير بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وأحد الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري، ويواصل مصطفى شعبان تصوير مشاهده مع منذر رياحنة في منطقة الهرم، داخل اللكويشن الذي جهزه مخرج العمل مرقس عادل.

ومن المقرر تصوير باقي مشاهد المسلسل بين ثلاثة أماكن مختلفة، فهناك جزء من المشاهد سيتم تصويره في الاستديوهات الداخلية، وأخر في مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى تصوير مجموعة من المشاهد في شوارع القاهرة.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنه، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، المسلسل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل المعلم على إحدى قنوات المتحدة.

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