مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل التعاون الثاني لسهر الصايغ مع مصطفى شعبان

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، والذي يعتبر موسم قوي يحرص فيه العديد من القائمين على الأعمال الدرامية على المشاركة فيه من خلال مختلف الأعمال، ويشارك خلال رمضان 2024 العديد من الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي.

مسلسلات رمضان 2024

وحرصت الشركة المتحدة على إنتاج العديد من الأعمال الدرامية الضخمة والتي تشارك فيها في موسم مسلسلات رمضان 2024 وتضم نخبة من أكبر نجوم مصر والوطن العربي، وضمن تلك الأعمال مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان والنجمة سهر الصايغ.

ويعد مسلسل "المعلم" هو التعاون الثاني بين كل من النجم مصطفى شعبان والنجمة سهر الصايغ واستثمار لنجاح الثنائي بعد أن حققا نجاحا سويا خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "بابا المجال" وخلال موسم رمضان 2024 يشاركا في مسلسل "المعلم".

حيث يخوض الفنان مصطفي شعبان السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال شخصية جديدة عليه وهى “تاجر السمك”، وسيظهر بهذه الشخصية من خلال أحداث مسلسل “المعلم” الذي سيعرض عبر قنوات المتحدة.

مسلسل المعلم

يجمع “المعلم” بين سهر الصايغ ومصطفى شعبان للعام الثاني على التوالي في دراما رمضان بعد مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023.

وتجسد سهر الصايغ دور زوجة مصطفى شعبان ضمن الاحداث، ويتعرضا للعديد من الأزمات والمفارقات، بينما يظهر الأخير خلال العمل بدور تاجر أسماك ويتعرض للعديد من الأزمات ويدخل في صراعات مع منافسيه، وقام بتصوير معظم مشاهده في ميناء السويس على ان يستكمل التصوير في القاهرة.

وتقدم النجمة سهر الصايغ دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان في مسلسل "المعلم" الذي يتم التحضير له للعرض في شهر رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

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