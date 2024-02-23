الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وأبطال "سر إلهي" لـ روجينا

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

ظهر الإعلان الرسمي لمسلسل "سر إلهي" للفنانة روجينا بشكل مثير ومشوق، جعل العديد من متابعي الدراما ينتظرون عرض المسلسل خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والذي يعرض على إحدى قنوات المتحدة، وهو من بطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة روجينا والفنان محمد ثروت.

وطرحت منصة Watch it الرقمية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بوستر للنجمة روجينا، من مسلسلها القادم "سر إلهي" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية "روجينا" في مسلسل "سر إلهي"

txt

مسلسلات رمضان 2024..مراد مكرم يتحدث على هامش "سر الهي" عن آرائه الحياتية

قصة مسلسل "سر إلهي"

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" حول شخصية "نصرة" التي تُجسِّدها الفنانة روجينا، وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها 3 أخوة يؤدي أدوارهم كل من: نهى عابدين، رنا رئيس، ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض "نصرة" للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتتوالى أحداث مسلسل "سر إلهي" ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل، وتخرج بعد سنوات وتحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهم، روجينا، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحسيني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

سر إلهى مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي حلقات مسلسل سر إلهي روجينا مكرم مراد أحداث مسلسل سر إلهي سر إلهي رمضان 2024 عدد حلقات مسلسل سر إلهي رمضان 2024 دراما رمضان 2024 فريق عمل مسلسل سر إلهي رمضان2024 مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل سر إلهي عرض مسلسل سر إلهي مسلسل سر إلهي عبر Watch It

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الفراخ بـ95 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة