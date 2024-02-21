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منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل سر إلهي بطولة روجينا ومحمد ثروت

روجينا
روجينا

بعد الإعلان عن البوستر الدعائي لمسلسل سر إلهي للفنانة روجينا المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصدر هذا المسلسل البحث على محركات جوجل خلال الأيام الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" التفاصيل الكاملة لقصة المسلسل بالإضافة إلى نشر القائمة الكاملة لأبطال وصناع المسلسل.  

قصة مسلسل سر إلهي

تدور أحداث قصة مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أحداث مسلسل سر إلهي 

وتتوالى أحداث مسلسل سر إلهي ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل، وتخرج بعد سنوات وتحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم.

مسلسلات رمضان 2024| حقيقة مشاركة أحمد شوبير في مسلسل "سر إلهي" مع روجينا

وتدور أحداث المسلسل في حارة شعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.

قائمة أبطال وصناع مسلسل سر إلهي 

يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهم: 

-روجينا 

- مي سليم 

- رشا مهدي 

- محمد ثروت

 - نهى عابدين 

- رنا رئيس

 - محمود الحسيني 

- صلاح عبد الله 

- أحمد بدير 

- ميمي جمال 

- أحمد سلامة 

- محسن منصور 

- مراد مكرم 

- محمود حجازي 

- مريم أشرف زكي

 - يوسف الأسدي 

- المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للإنتاج الفني.

وكانت منصة Watch it الرقمية، قد طرحت برومو لمسلسل "سر إلهي"، وتضمن البرومو العديد من المشاهد التشويقية والعبارات التي توضح معاناة "نصرة" والتي تجسدها روجينا خلال أحداث العمل.

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