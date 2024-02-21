مسلسلات رمضان 2024| حقيقة مشاركة أحمد شوبير في مسلسل "سر إلهي" مع روجينا

حالة من الجدل أثيرت، بمجرد أن نشرت الفنانة روجينا صورة من كواليس مسلسل “سر إلهي”، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، تجمعها بالكابتن أحمد شوبير.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا رمضان 2024

وتساءل كثيرون حول مشاركة شوبير في مسلسل سر إلهي، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، بعد نشر الصورة على الصفحة الرسمية للنجمة روجينا بطلة العمل.

ظهور أحمد شوبير

ونشرت روجينا، الصورة من كواليس وصناع مسلسل سر إلهي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “عندما يجتمع الفن مع الرياضة مع الموسيقى مع أغلى الأصدقاء في كواليس مسلسل سر إلهي.. نورتنا ياكابتن شوبير بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك.. مدد يارب مدد بلا عدد”.

قصة ملسل سر إلهي

وتدور قصة مسلسل سر إلهي حول نصرة والتي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي.

وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وكانت منصة Watch it الرقمية، قد طرحت برومو لمسلسل "سر إلهي"، وتضمن البرومو العديد من المشاهد التشويقية والعبارات التي توضح معاناة "نصرة" والتي تجسدها روجينا خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي، كل من الفنانة روجينا خلال شهر رمضان المقبل 2024، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

يعد مسلسل ستهم، آخر أعمال روجينا، حيث تناول العمل، حول ستهم، بعدما يُقتل زوجها، تدخل في عدة صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبنائها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.