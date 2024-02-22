الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| البطولة النسائية طاغية على "المعلم".. أبرز فنانات العمل الرمضاني

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

وطرحت منصة “watch it” البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم ” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

حيث ينافس النجم مصطفى شعبان في موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل بـ مسلسل المعلم، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما دي إم سي والحياة، وظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصيته التي يجسدها ضمن لأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان"

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مسلسلات رمضان 2024.. أعمال قدمها عادل حقي قبل مسلسل "المعلم"

البطولة النسائية بمسلسل المعلم 

ويشارك مصطفى شعبان في مسلسل المعلم بطولة نسائية كاملة مكونة من عدد من نجمات الدراما وهن: «سهر الصايغ، هاجر أحمد، سلوى خطاب، سلوى عثمان، انتصار، هالة مرزوق».

وتعتبر سهر الصايغ هي البطلة الرئيسية أمام شعبان، وهو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

وتقدم سهر الصايغ خلال مسلسل المعلم دور زوجة الفنان مصطفى شعبان حيث تظهر باللون الشعبي المختلف هذه المرة وخلال المسلسل تخوض مغامرات ومشكلات مع زوجها الذي  يرث ثأرا ويحاول الانتقام من من ظلم والده.

أبطال مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وانتصار وأحمد بدير وسلوى خطاب ومنذر رياحنة، ومحمد الليثي، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتي، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

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