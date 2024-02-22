مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان"

مسلسلات رمضان 2024، يواصل الفنان آسر ياسين تصوير مشاهد مسلسله "المعلم" والذي يُنافس به في السباق الرمضاني 2024 المقبل 2024، حيث يفصلنا أيام قليلة على مشاهدة العمل الذي تدور أحداثه في إطار شعبي داخل سوق السمك.

ويتسابق مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل المعلم بطولة مشطفى شعبان

تدور قصه مسلسل المعلم وهو في إطار شعبي، بطولة النجم مصطفي شعبان والذي يظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجنفي رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

أبطال مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- مصطفى شعبان.

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد.

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

- المسلسل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري.

- إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

قنوات عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبانعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وكانت قد طرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، وما زال شعبان وطاقم العمل يستكملون تصوير مشاهد المسلسل.

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