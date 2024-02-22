دراما رمضان 2024: البطولة النسائية تشارك بقوة في "الحشاشين"

يناقش مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز طائفة الحشاشون وهى طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

أبطال مسلسل الحشاشين

والمسلسل من الأعمال الدرامية الضخمة التي تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وتعرض الملحمة الدرامية "الحشاشين" على إحدى قنوات المتحدة.

“الحشاشين” بطولة عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، محمد سليمان، عمر الشناوي، نور إيهاب ونيقولا معوض ومن تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال الذي يمتعنا بكتباته العظيمة.

البطولة النسائية في مسلسل الحشاشين

وشاركت البطولة النسائية بقوة في أحداث مسلسل "الحشاشين" وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل البطولة النسائية في الملحمة الدرامية.

تخوض الفنانة ميرنا نور الدين، السباق الرمضاني هذا العام 2024، من خلال مشاركتها في أكبر وأضخم عمل دراما في الشرق الأوسط وهو إنتاج مسلسل "الحشاشين" الذي سيلعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن ضمن مسلسلات رمضان 2024.، تجسد الفنانة ميرنا نور الدين شخصية جارية في أحد القصور، ضمن أحداث المسلسل الحشاشين الذي سيعرض ضمن دراما 2024.

وسارة الشامي، انضمت حديثًا إلى فريق عمل مسلسل “الحشاشين” فقد كانت طالبة بمعهد فنون مسرحية بجانب مشاركة كل من سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب والتي شخصية جارية في أحد القصور.

كما تشارك الفنانة سوزان نجم الدين في الملحمة الدرامية "الحشاشين"، بالإضافة إلى الفنانة الشابة بسنت أحمد أبو باشا، والفنانة الشابة جيهان الشماشرجي.

قصة مسلسل الحشاشين

ويناقش المسلسل كيف انفصلت طائفة الحشاشين عن العبيديين الفاطميين أواخر القرن الخامس هجري بالحادي عشر ميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران وأسس الطائفة الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آلموت في فارس مركزًا لنشر دعوته.