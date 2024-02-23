عبدالعزيز مخيون: مصطفى شعبان ممثل موهوب وشخصيتى معه "مليئة بالمفاجآت"

عبر الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، عن سعادته بالظهور على الشاشة خلال شهر رمضان المقبل بأكثر من عمل درامي من ضمنها مسلسل "المعلم"، والذي يلعب بطولته بجانب الفنان مصطفى شعبان.

وقال مخيون لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتجربة لما فيها من العديد من المفاجأت المميزة والتي أظهرت حالة تمثيلية رائعة من قبل المشاركين في المسلسل، مضيفًا أن مصطفى شعبان ممثل موهوب ولديه كاريزما جيدة ومميزة في العمل سيراها الجمهور.

مشاركة عبدالعزيز مخيون في "المعلم"

وتابع قائلًا: "اجسد شخصية والد مصطفى شعبان وهي شخصية محورية وبها تفاصيل عديدة سيراها الجمهور ويشعر بها منذ ظهورها في حلقات المسلسل الأولى، خاصة أن بها تفاصيل حياتية عديدة".

يشارك في بطولة مسلسل المعلم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم مصطفى شعبان، منهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر ريحانة، عبدالعزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثي، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونص، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مرقس عادل.