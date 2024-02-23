الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رحاب الجمل لـ"الدستور": كواليس "بيت الرفاعي" راقية وأحداثه شيقة

الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن مسلسل "بيت الرفاعي" توفرت فيه عناصر النجاح، ووافقت عليه فور عرضه عليها لعدة أسباب منها المخرج أحمد نادر جلال والنجم أمير كرارة الذي تعتبره نجمها المفضل، بالإضافة إلى وصفها له بـ "باشا الأخلاق"، وتحمست للعمل معه مرة أخرى حيث كان آخر تعاون بينهما منذ ما يقرب من 13 عاما.

وعن دورها قالت "رحاب" لـ الدستور": إنها تجسد دور أخت "ياسين الرفاعي" الذي يجسده أمير كرارة، الكبرى، مشيرة إلى أن كواليس العمل "صحية" تتحلى بالرقي والهدوء ومليئة بروح التعاون بين كل أفراد العمل، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، وصفته بأنه "المرعب الراقي الهادي"، حيث يتحلى بالهدوء ومرعب بقدراته الفنية، ولديه عمق بالرؤية الفنية، ويهتم بأدق التفاصيل وهو ما يساعد على خروج عمل متكامل، وهو ما يجعلها تشعر بالمسئولية الشديدة تجاه العمل.

وعن المنافسة النسائية في المسلسل، أكدت أنها كانت ممتعة فوق الوصف ويكن لبعضهن كامل الاحترام والحب كما يحرصن على تبادل النصائح فيما بينهم، والمنافسة بينهم قوية ولكنهم مكملن لبعضهن البعض، خاصة وأن كل واحدة منهن لها دور مختلف عن الأخرى تمامًا كل فنانة تقوم بدورها الصحيح وعلى أكمل وجه.
 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال، واحتوى البرومو على صراعات بيت الرفاعى بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار العائلة.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، وتصدر النجم أمير كرارة البوستر.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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