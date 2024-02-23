أحمد عبدالله لـ "الدستور": "بيت الرفاعي" مزيج من الأكشن والدراما المليئة بالمفاجآت

قال الفنان أحمد عبدالله إن مسلسل "بيت الرفاعي" مليء بالاحداث الشيقة والتي تعتبر مزيج بين الأكشن والإثارة، مشيرًا إلى أن المخرج أحمد نادر جلال من الأسباب التي حمسته للمشاركة في العمل.

وأضاف “عبد الله” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سبق وتعاون مع النجم أمير كرارة من قبل في مسلسل "كلبش 2، نسل الأغراب" واستمتعت بالتعاون معه.

وأشار إلى أن العمل ينتمي لنوعية أعمال الأكشن والإثارة، ويتعرض بطل العمل لمشكلة ما تجعل الجمهور يرتبط بالأحداث ويتلهف لمعرفة تطوراتها.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

أبطال “بيت الرفاعي”

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال أمير كرارة

وقدم أمير كرارة فى رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.