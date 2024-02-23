مسلسلات رمضان 2024.. أحمد عبدالله يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته بـ"الحشاشين"

يشارك الفنان أحمد عبدالله في مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل، وانتهى من تصوير مشاهده بقيادة المخرج بيتر ميمي.

أحمد عبدالله يكشف كواليس مشاركته بـ"الحشاشين"

وكشف “عبدالله” لـ “الدستور” كواليس مشاركته في مسلسل “الحشاشين” كضيف شرف.

وقال “عبدالله”: العمل ملئ بالتفاصيل الشيقة والمعلوماتية التي تجذب المشاهد.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

ويجسد كريم عبد العزيز دور شخصية حسن الصباح، التى تعد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى ألموت.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

أحدث أعمال أحمد عبدالله رمضان 2024

من جهة أخرى يشارك أحمد الرفاعي في بطولة مسلسل بيت الرفاعي، ويواصل صناع العمل تصوير المشاهد بشكل شبه يومي، في مناطق متفرقة بين وسط البلد وشبرا وغيرها من الديكورات التي تتماشى مع طبيعة الأحداث، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، تامر نبيل، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال

