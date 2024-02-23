الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد فوزها بجائزة الريادة السينمائية.. هالة صدقي تعتذر عن احتفالية المركز الكاثوليكي

هالة صدقي
هالة صدقي

حرصت الفنانة هالة صدقي على توجيه رسالة اعتذار للمركز الكاثوليكي، عن حضورها لاستلام جائزة الريادة السينمائية وتكريمها بالدورة الجديدة من حفل توزيع جوائز الكاثوليكي.

كما حرصت هالة صدقي على توجيه الشكر لجمهورها والمركز الكاثوليكي عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وعلقت: “شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي علي تكريمي وجائزه الرياده السينمائية، وتمنيت حضوري ولاسباب طارئه لم اتمكن، حقيقي انتوا سبب فرحتي”.


وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة هالة صدقي، ومنحها جائزة الريادة الفنية، وغابت الفنانة هالة صدقي عن الحفل بسبب ظروف صحية.

وتقدم المطربة ياسمين علي الفقرة الغنائية خلال الحفل وتطرب الحضور بمجموعة من أغانيها، كما تقدم أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين هم كل من داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفنى على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلوانى.

وحضر الحفل الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، والفنان جميل برسوم، والفنان احمد فؤاد سليم، والفنانة حورية فرغلي، والموسيقار نادر عباسي، والفنان طه دسوقي وزوجته، لحضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي اليوم، في دورته 72.

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