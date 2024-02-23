الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ماجد المصري لـ"الدستور": أظهر كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "محارب"

ماجد المصري
ماجد المصري

يشارك النجم ماجد المصري ضمن أبطال وصناع مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال ماجد المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يظهر كضيف شرف خلال أحداث المسلسل، مشيرا إلى أن دوره يقتصر على الظهور في الحلقة الأولى فقط من العمل، متمنيا النجاح والتوفيق لصناعه خلال المنافسة الرمضانية.

وتدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد الفنان حسن الرداد شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق على ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

ويحكي مسلسل محارب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

ويواصل أبطال العمل تصوير أحداث مسلسل محارب، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2024، حيث من المنتظر ان يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انطلاق عرض حلقاته في رمضان 2024.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البوستر الدعائي للمسلسل مع العديد من أبطاله، وقد استقبل هذا البوستر بالعديد من علامات الإعجاب من قبل المتابعين الذين أشادوا به، وتوقعوا عودة قوية للنجم حسن الرداد إلى شاشات التليفزيون.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

النجم ماجد المصري ماجد المصري محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل حسن الرداد دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة حسن الرداد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل محارب احداث مسلسل محارب

مواد متعلقة

بعد زواج 5 سنوات.. بسمة ماهر تعلن طلاقها من الفنان أحمد كشك

رامي جمال يشعل أجواء حفله الغنائي بسفح الأهرامات (صور)

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة 25

تعرف على قائمة الأفلام التسجيلية الطويلة المشاركة فى مهرجان الإسماعيلية

دراما رمضان 2024.. "WATCH IT" تطرح 14 بوسترًا منفردًا لأبطال "سر إلهي"

دراما رمضان 2024| طرح الإعلان الدعائي لمسلسل "لحظة غضب" (فيديو)

دراما رمضان 2024.. نسرين أمين على بوستر منفرد لمسلسل "بابا جه"

مسلسلات رمضان 2024| صفاء الطوخي على بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

عاجل.. مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

بعد صفقة "رأس الحكمة".. مصطفى بكرى: سعر الدولار سينخفض لـ24 جنيها

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال