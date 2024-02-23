ماجد المصري لـ"الدستور": أظهر كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "محارب"

يشارك النجم ماجد المصري ضمن أبطال وصناع مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال ماجد المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يظهر كضيف شرف خلال أحداث المسلسل، مشيرا إلى أن دوره يقتصر على الظهور في الحلقة الأولى فقط من العمل، متمنيا النجاح والتوفيق لصناعه خلال المنافسة الرمضانية.

وتدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد الفنان حسن الرداد شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق على ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

ويحكي مسلسل محارب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

ويواصل أبطال العمل تصوير أحداث مسلسل محارب، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2024، حيث من المنتظر ان يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انطلاق عرض حلقاته في رمضان 2024.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البوستر الدعائي للمسلسل مع العديد من أبطاله، وقد استقبل هذا البوستر بالعديد من علامات الإعجاب من قبل المتابعين الذين أشادوا به، وتوقعوا عودة قوية للنجم حسن الرداد إلى شاشات التليفزيون.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.