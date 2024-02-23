الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد زواج 5 سنوات.. بسمة ماهر تعلن طلاقها من الفنان أحمد كشك

بسمة ماهر وأحمد كشك
بسمة ماهر وأحمد كشك

أعلنت الفنانة بسمة ماهر، عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد كشك وذلك بعد فترة زواج دامت لخمس سنوات.

طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك

وكتبت بسمة ماهر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا أعلنت خلاله طلاقها وكتبت: "عسى أن تكرهوا شئ وهو خير لكم.. تم الطلاق الرسمي بيني وبين أبو بنتي".

 

وتزوجت الفنانة بسمة ماهر من الفنان أحمد كشك في شهر يناير عام 2019 وحضر حفل الزفاف كل من، أشرف زكي وماجد المصري ومحمود حافظ وأحمد مصطفى وشريف العجمي ومحمد ناصر وتامر كرم ورباب طارق ورامي الطمباري وريم أحمد وطه خليفة.

كما حضر كل من، عبد الرحمن القليوبي وحسن عيد ووائل عبدالله وسامح بسيوني وعلاء قوقة وحسني شتا ومصطفى أبو سريع ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي وأحمد ماجد ومجدي البحيري ومحمد صلاح أدم.

بالإضافة إلى عدد من الممثلين منهم، مي إبراهيم وميدو عادل ومروة عيد وإيمان الشريف والمذيعة شيريهان الجوهري ومحمد علي رزق وزوجته المذيعة سارة فهيم وحمادة صميدة وإبراهيم السمان وباسم علي وأخرون وأحيا حفل الزفاف المطرب مجد القاسم.

 

يذكر أن الفنانة بسمة ماهر ممثلة مصرية شاركت منذ الصغر في المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، تخرجت من كليه الآثار، بدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في الإعلانات، وشاركت في العديد من المهرجانات المسرحية وكانت آخر مشاركة لها من خلال مسلسل “المداح أسطورة العشق" الذي عرض العام الماضي.

وكانت آخر أعمال أحمد كشك مشاركته في بطولة مسلسل "الأصلي"، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

بسمة ماهر الفنانة بسمة ماهر الفنان أحمد كشك احمد كشك طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك طلاق بسمة ماهر

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. نسرين أمين على بوستر منفرد لمسلسل "بابا جه"

مسلسلات رمضان 2024| صفاء الطوخي على بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

وفاة محمد فؤاد شقيق النجم الراحل محمود ياسين

آخرهم حمزة نمرة.. تترات مسلسلات روجينا في رمضان بطعم مختلف ببصمة رؤوف عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024.. WATCH IT تشوق الجمهور لمسلسل الحشاشين ببوستر جديد

أحمد حسام ميدو يقدم مشروعه ببرنامج "شارك تانك مصر".. غدا

بعد الإقبال الكبير على التذاكر.. تنظيم حفل ثانٍ لتامر عاشور بالكويت

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة