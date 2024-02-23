رامي جمال يشعل أجواء حفله الغنائي بسفح الأهرامات (صور)

حقق حفل النجم رامي جمال وكورال هارموني عربي، نجاحا كبيرا وشهد حضور كبير من جانب الجماهير والتي تفاعلت مع أغانيهم.

الحفل الغنائي أقيم عند سفح أهرامات الجيزة في منطقة الصوت والضوء، وقدمت الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه، منها أغنية "جيت متأخر"، أغنية "أوعديني"، أغنية "بيهم كلهم"، أغنية "قمر ومنور"، أغنية "بعده فارق"، و"لحظة بعادك" وغيرها من الأغاني.

وأعطى رامي جمال فرصة الغناء للعديد من الشباب من حضور الحفل الذين يتمتعون بصوت غنائي مميز، داعما منه للمواهب الشابة كما فعل مع المطرب النقاش قبل ذلك.

وشهد الحفل حضور كل من الفنانة سارة نخلة، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى شخصيات عامة بارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح الفنان رامي جمال الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بقيس الجمال بيكي” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

حفل رامي جمال بسفح الأهرامات

رامي جمال

رامي جمال

رامي جمال

رامي جمال