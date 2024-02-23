الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رامي جمال يشعل أجواء حفله الغنائي بسفح الأهرامات (صور)

رامي جمال
رامي جمال

حقق حفل النجم رامي جمال وكورال هارموني عربي، نجاحا كبيرا وشهد حضور كبير من جانب الجماهير والتي تفاعلت مع أغانيهم.

الحفل الغنائي أقيم عند سفح أهرامات الجيزة في منطقة الصوت والضوء، وقدمت الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه، منها أغنية "جيت متأخر"، أغنية "أوعديني"، أغنية "بيهم كلهم"، أغنية "قمر ومنور"، أغنية "بعده فارق"، و"لحظة بعادك" وغيرها من الأغاني.

وأعطى رامي جمال فرصة الغناء للعديد من الشباب من حضور الحفل الذين يتمتعون بصوت غنائي مميز، داعما منه للمواهب الشابة كما فعل مع المطرب النقاش قبل ذلك.

وشهد الحفل حضور كل من الفنانة سارة نخلة، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى شخصيات عامة بارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

 

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح الفنان رامي جمال الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بقيس الجمال بيكي” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. 

حفل رامي جمال بسفح الأهرامات

رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
رامي جمال
النجم رامي جمال رامي جمال هارموني عربي سفح أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة الصوت والضوء ألبوم رامي جمال الجديد 2024 بقيس الجمال بيكي

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. نسرين أمين على بوستر منفرد لمسلسل "بابا جه"

مسلسلات رمضان 2024| صفاء الطوخي على بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

وفاة محمد فؤاد شقيق النجم الراحل محمود ياسين

آخرهم حمزة نمرة.. تترات مسلسلات روجينا في رمضان بطعم مختلف ببصمة رؤوف عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024.. WATCH IT تشوق الجمهور لمسلسل الحشاشين ببوستر جديد

أحمد حسام ميدو يقدم مشروعه ببرنامج "شارك تانك مصر".. غدا

بعد الإقبال الكبير على التذاكر.. تنظيم حفل ثانٍ لتامر عاشور بالكويت

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

الذهب يتراجع.. والدولار الموازى يفقد 10 جنيهات

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة