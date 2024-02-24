السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

الذهب
الذهب

علَّق وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وقال وصفي واصف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "صفقة رأس الحكمة أدت إلى التسبب في هزة بالسوق الموازية للدولار".

وأضاف وصفي واصف: "كل دول العالم تقيم الذهب على حسب سعر الذهب بالبورصات العالمية".

وتابع وصفي واصف: “ما حدث أمس، أدى إلى انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية بنسبة تصل لـ30%، مضيفا: ”خلال أيام سيكون هناك ثبات لأسعار الذهب، وبالتالي يكون التوقيت مناسبا للشراء".

وأكمل وصفي واصف: "بعد الصفقة الاستثمارية، شهدنا توقف شراء الذهب ممن يمتلكون سيولة، وبالتالي أصبح المعروض من الذهب كثير، والطلب قليل، وينعكس ذلك على الأسعار".

ولفت وصفي واصف، إلى أن سعر الذهب في البورصات العالمية ثابت، لكن عند التقييم؛ يرتبط بسعر الدولار، مضيفا: "ستكون هناك انخفاضات أخرى في الذهب، وأتوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2700 جنيه".

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