الجمعة 23 فبراير 2024
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محمود مسلم: مشروع رأس الحكمة كفيل بإنعاش الاقتصاد المصرى

محمود مسلم
محمود مسلم

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، على صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وتحالف إماراتى، قائلا: "إننا نستبشر خيرا بهذا الاستثمار القوي".

وأكد الدكتور محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة لقناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن  الصفقة كما عبر عنها رئيس الوزراء، هي الأكبر في التاريخ، مشددًا على أن فوائدها لمصر ستكون كبيرة جدًا.

وشدد على أن الدولة المصرية في حاجة إلى تدفق العملات الأجنبية في هذا التوقيت؛ لحل العديد من المشكلات، أبرزها ارتفاع الأسعار، ووجود سوق موازية للعملة الأجنبية، مضيفا أن هذه الصفقة كفيلة بحل هذه الأمور، وإنعاش الاقتصاد المصري بعد أن دخل في أزمة خلال الأشهر الماضية.

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