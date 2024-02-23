الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يوسف زيدان لـ"الشاهد": تم تجييش الجمهور ضد المفكرين منذ القرن العشرين

يوسف زيدان
يوسف زيدان

تحدث الدكتور يوسف زيدان عن الجذور الفكرية لديه وبدايات تكوينه، مؤكدًا أن بداياته كانت بسيطة.

أضاف خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الإعلامى د.محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: "منذ القرن العشرين تم تجييش الجمهور ضد المفكرين".

وتابع "هذا الدور كان موجودًا ولا يزال، لكن بنسب مختلفة لأنه في فترات الأمل ينتعش جدًا وفي فترات الحصار ينكمش، وممكن نستعرض أمثله فعلية من كتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر، وأبعدنا منه بعض الإشارات المعاصرة ووقته في الثلاثينيات، ومن الممكن ألا تؤثر على الخطاب تجده خطاب فكري، مناسب لوضعنا الحالي، ومثلما كان مناسبًا لنا منذ 60 عاما وهذا معناه أننا تراجعنا، لكن هناك معني أكبر أنه تمت مقاومته من خلال أصحاب السلطة السياسية والدينية وكلاهما يتقاسم السلطة منذ القرن العشرين تم تجيش الجمهور ضد المفكرين".

وأكمل: "فهذا الجمهور الذي تم تجييشه ضد طه حسين ونجيب محفوظ فتم ذبحه احتفاءً بحصوله علي جائزة نوبل، وهو الذي قتل فرج فودة وهو الذي طرد ناصر حامد أبوزيد، وهذا لم يكن فعل السلطة أو المشايخ".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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