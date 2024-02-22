"الزراعة": مشروع الصوب الزراعية أحدث نقلة نوعية على مستوى إنتاجية المحاصيل

أجرى برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، جولة خاصة في حقول الدقهلية لاستعراض جهود الدولة في تطوير مشروعات ري الأراضي بالطاقة الشمسية، وتفقد عملية ري الأراضي بالطاقة الشمسية لخدمة مزارعي الدقهلية.

واستعرض الإعلامي جابر القرموطي، خلال الجولة جهود وزارة الزراعة والقائمين عليها جهود مبادرة تشجيع تحول المزارعين إلى أنظمة الري بالطاقة الشمسية، حيث تمتلك مصر أعلى سطوع شمسي في العالم بمعدل ألف وات لكل متر مربع.

وقال طارق صلاح "وكيل وزارة الزراعة"، إن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري أمر مبشر لتطوير الزراعة في مصر والصوبات الزراعية توفر الكثير من مياه الري وتعتبر أحد سبل الحياة الكريمة للمزارعين، مؤكدا أن مشروع الصوب الزراعية أحدث نقلة نوعية على مستوى إنتاجية المحاصيل، موضحًا أن مشروع الري بالطاقة الشمسية استرشادي ويتم التنسيق بين وزارة الزراعة والمزارعين.