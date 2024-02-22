خالد منتصر لـ"الشاهد": فرج فودة كان يمثل لي بطل دراما إغريقية

قال الكاتب والمفكر د.خالد منتصر إنه كان يذهب للاستماع إلى المحاضرات في قسم اللغة العربية بكلية الآداب.

أضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":"عدم التفاعل مع نظرية التطور تقول إنك ممكن ان تصل لمرحلة الإلحاد وليس الإيمان".

وتابع:"فرج فودة كان يتميز بأنه ساخر بشكل أدبي رائع".

أكمل "فرج فودة كان يمثل لي بطل دراما اغريقية، الذي كان يسير لمسير محتوم سيحدث سيحدث، ففودة كان مختلف عن الأكاديمين الذي قابلتهم وتعرفت عليه بالصدفة من خلال والد زميلي صحفي وقال له إن أصدقاء ابني من الشباب يريدون مقابلتك ومن هنا بدأت العلاقة، كنا نذهب له كل أسبوع أو 10 أيام للمناقشة في مكتبه في شارع أسماء فهمي بجوار كلية البنات والذي تم اغتياله أمامه، ولم أستطع أزور المكان حتى الآن بعد هذه الحادثة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.