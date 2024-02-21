خالد منتصر أمام "الشاهد": هل استحق فرج فودة القتل على يد الإرهابيين؟

قال د.خالد منتصر، إنه "للأسف الشديد الفيديوهات الوحيدة الخاصة بالمفكر فرج فودة متواجدة فقط، في تليفزيون تونس، كما أنها مترهّلة وجودة الصوت الخاصة بها سيئة للغاية، فالتليفزيون المصري لم يلتفت لأهميته إطلاقًا، ولم يستضفه في أي لقاء أو مناظرة لشرح نفسه أمام الجمهور".

وأضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "سألت نفسي سؤالاً واحدًا بعد مقتل فرج فودة هل كانت قضيته تستحق كل ذلك؟ وإجابتي بعد كل تلك السنوات: أنها تستحق، حتى لو أنا الضحية، ولا ادّعي أنني جيفارا، لكن بقدر ما رأيت جمال هذا البلد، قدرت تمامًا "النوستالجيا" الخاصة بالدولة المصرية، وكنت أريدها أن تتخلص من التيار الإسلامي الذي توغل فيها، وتسبب في مقتل فرج فودة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.