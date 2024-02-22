خالد منتصر يوجه رسالة لـ"أطباء الدراويش" فى برنامج "الشاهد" (فيديو)

قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إن هناك مشكلة كبيرة اسمها "التفكير بالتمني"، بمعنى أن تتمنى شيئا ما ثم يسطير عليك بشكل كامل وتسكنك تماما حتى تصدقها بشكل كلي، ولكن العلم يخالف كل ذلك، وهو ما يكرهه الناس؛ لأن العلم يعتمد على الحقيقة العلمية المنضطبة والصارمة، فالعلم نسبي للغاية وهذا هو سر نفور الناس منه.

وأضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه: "أريد توجيه رسالة إلى الأطباء الدراويش، بأن من جعلهم أطباء هو المرجع العلمي، ولا أستطيع تقبل أن طبيب نساء وتوليد يتعاون مع داعية إسلامي كبير في القضية التي رفعها ضد وزير الصحة علي عبد الفتاح، بشأن الموافقة على ختان الإناث، وأقول له: لا ترمي المراجع العلمية في الزبالة، لأن هذا المرجع هو الذي جعلك طبيبا ومتسقا مع نفسك، فالعلم هو طوق النجاة الوحيد والأخير.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.