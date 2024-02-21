الأربعاء 21 فبراير 2024
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خالد أبوبكر: ياسمين موسى الشخص المناسب لتقديم المرافعة أمام "العدل الدولية"

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

أعرب الإعلامي خالد أبوبكر، عن إعجابه بالمرافعة التي قدمتها مصر في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أبوبكر، في برنامجه "كل يوم" على قناة "ON"، أن الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزير الخارجية، كانت الشخص المناسب لتقديم المرافعة القانونية أمام المحكمة الدولية، مؤكدًا أن شهادتها كانت مكتوبة بدقة قانونية وموضوعية عالية.

وأضاف: "المتخصصون في القانون هم الأكثر كفاءة في مثل هذه المرافعات، والخارجية المصرية قامت بعمل جيد، لأنها أظهرت الأسس والحجج القانونية للدفاع عن القضية الفلسطينية.. كنت أظن في البداية أن الكلمة ستكون سياسية، ولكنني سررت برؤية السيدة ياسمين موسى.. نحن نشهد لحظة تاريخية ومهمة".

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