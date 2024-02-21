خالد أبوبكر: ياسمين موسى الشخص المناسب لتقديم المرافعة أمام "العدل الدولية"

أعرب الإعلامي خالد أبوبكر، عن إعجابه بالمرافعة التي قدمتها مصر في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أبوبكر، في برنامجه "كل يوم" على قناة "ON"، أن الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزير الخارجية، كانت الشخص المناسب لتقديم المرافعة القانونية أمام المحكمة الدولية، مؤكدًا أن شهادتها كانت مكتوبة بدقة قانونية وموضوعية عالية.

وأضاف: "المتخصصون في القانون هم الأكثر كفاءة في مثل هذه المرافعات، والخارجية المصرية قامت بعمل جيد، لأنها أظهرت الأسس والحجج القانونية للدفاع عن القضية الفلسطينية.. كنت أظن في البداية أن الكلمة ستكون سياسية، ولكنني سررت برؤية السيدة ياسمين موسى.. نحن نشهد لحظة تاريخية ومهمة".