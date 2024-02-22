الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد منتصر لـ"الشاهد": "30 يونيو" كانت ثورة للحفاظ على الهوية المصرية

خالد منتصر
خالد منتصر

قال الكاتب والمفكر د.خالد منتصر إن فرج فودة كان يمثل بطل دراما إغريقية.

أضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "فرج فودة كان يتميز بأنه ساخر بشكل أدبي رائع"، وتابع "تطور الخلاف بين فرج فودة والشيخ صلاح أبواسماعيل من التراشق اللفظي إلى التهديد بالقتل".

وأكمل: "بعد مناظرة في معرض الكتاب عام 1992 تعرض فرج فودة للاغتيال بعدها ب6 أشهر".

وأكد أن 30 يونيو كانت ثورة للحفاظ علي الهوية المصرية، موضحًا ان عدم التفاعل مع نظرية التطور تقول أنك ممكن ان تصل لمرحلة الإلحاد وليس الإيمان.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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