برلمانى: صفقة الحكومة توفر سيولة دولارية تزيد من صلابة الاقتصاد

أكد النائب عصام عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح بما تتخذه من إجراءات اقتصادية، قائلا: "نحن أمام مشروع استثماري يعلن عنه مجلس الوزراء من أهم المشروعات وفي مشروعات أخرى سيعلن عنها".

وأوضح عصام عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن ما يحدث من استثمارات كبرى يوفر الكثير من الفرص للعمالة المصرية، مضيفا: "كل الرسائل التي خرجت من مجلس الوزراء اليوم ستساعد وتوفر سيولة دولارية تزيد من صلابة الاقتصاد المصري".

واستكمل: "بتوفير السيولة الدولارية تستطيع مصر مواجهة كل الأزمات العالمية وتخفيف أزمة النقد الأجنبي، خاصة أن النقد الأجنبي تأثر كثيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب تحويلات المصريين بالخارج وتأثر قناة السويس من توترات المنطقة في البحر الأحمر وحرب غزة".

وتابع: "حجم هذه الشركات التي تدخل للاستثمار في الاقتصاد المصري كبير ويحقق مميزات للاقتصاد وده مش كلام عشوائي ولكن دي خطة استراتيجية للدولة المصرية للتنمية العمرانية معروض على كل المستثمرين، وسيكون هناك انتعاش لقطاع الصناعة والتجارة وكل ما يحدث يصب في خانة أساسية وهي انتعاش الاقتصاد المصري".