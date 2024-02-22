18 شهيدا فى غارات إسرائيلية استهدفت بشكل متزامن منازل وسط

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن هناك 18 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت بشكل متزامن منازل وسط، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.