الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنتاجون: شهدنا زيادة فى هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون رصد زيادة في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

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ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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