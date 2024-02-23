الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بنك جولدمان ساكس: حجم الاستثمارات في صفقة "رأس الحكمة" أكبر من المتوقع

بنك جولدمان ساكس
بنك جولدمان ساكس

أكد بنك جولدمان ساكس، أن حجم الاستثمارات في صفقة رأس الحكمة أكبر بكثير مما كان متوقعًا، وتكفي لتغطية فجوة التمويل، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وأشار البنك إلى أنّ الصفقة توفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري، وتحقيق سيولة كافية، متابعًا: «نتوقع حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية، في السوق الموازية للاقتصاد المصري».

وأفاد بأن الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات، بشأن رأس الحكمة تتيح الفرصة أمام السوق المصريّة؛ لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية.

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