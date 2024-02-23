"استثمار الحوار الوطنى": جميع مؤسسات التمويل الدولية تشيد بصفقة رأس الحكمة

علق الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، علي الصفقة الاستثمارية الكبري بين مصر والامارات.

وقال مداخلة هاتفية لبرنامج" الخلاصة"، والمُذاع عبر فضائية" المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن جميع مؤسسات التمويل الدولية تشيد بصفقة مشروع رأس الحكمة.

وأضاف أن توقيت الصفقة الاستثمارية الكبري الضخمة والاستثمار الأجنبي المباشر الكبير، مهم جدًا، لأن هذه المرحلة بها أزمات بالعالم كله بالمنطقة المحيطة.

وأشار إلى أن ذلك يدل علي ثقة المستثمرين على مستوى العالم في الاقتصاد المصري وقوة ومتانة مصر وذلك يدل على أن مصر كبيرة جدًا وعظيمة وفيها فرصة كبيرة.