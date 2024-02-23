الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"استثمار الحوار الوطنى": جميع مؤسسات التمويل الدولية تشيد بصفقة رأس الحكمة

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

علق الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، علي الصفقة الاستثمارية الكبري بين مصر والامارات.

وقال مداخلة هاتفية لبرنامج" الخلاصة"، والمُذاع عبر فضائية" المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن جميع مؤسسات التمويل الدولية تشيد بصفقة مشروع رأس الحكمة.

وأضاف أن توقيت الصفقة الاستثمارية الكبري الضخمة والاستثمار الأجنبي المباشر الكبير، مهم جدًا، لأن هذه المرحلة بها أزمات بالعالم كله بالمنطقة المحيطة.

وأشار إلى أن ذلك يدل علي ثقة المستثمرين على مستوى العالم في الاقتصاد المصري وقوة ومتانة مصر وذلك يدل على أن مصر كبيرة جدًا وعظيمة وفيها فرصة كبيرة. 

مواد متعلقة

غارة إسرائيلية تستهدف أرضا شمال خربة العدس بمدينة رفح

بنك جولدمان ساكس: حجم الاستثمارات في صفقة "رأس الحكمة" أكبر من المتوقع

البيت الأبيض: نشعر بخيبة أمل بشأن خطط إسرائيلية لبناء مستوطنات في الضفة الغربية

بلينكن: نرفض إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء وحدات استيطانية جديدة

يوسف زيدان لـ"الشاهد": تم تجييش الجمهور ضد المفكرين منذ القرن العشرين

الصحة الفلسطينية: 23 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى

البنتاجون: شهدنا زيادة فى هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية

برلمانى: صفقة الحكومة توفر سيولة دولارية تزيد من صلابة الاقتصاد

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة