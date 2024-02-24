السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خالد الجندى: مشروع رأس الحكمة يدعو للتفاؤل.. ومصر على الطريق الصحيح

خالد الجندى
خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يدعو للتفاؤل وأن مصر على الطريق الصحيح، وأنا كنت أقول اربطوا الأزمة بالجبار وليس الدولار، وأراد الله أن يصفع من يتهكمون على وجوههم وأقفيتهم".

وأضاف خالد الجندى خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة dmc، أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الشعب المصرى يمتلئ بالصالحين والموصولة بالله، مؤكدا أن مصر لم ولن تموت ولم ولن تنتهى، وغير قابلة للبيع ولا للشراء.

وأكد خالد الجندى أن أجمل كلمة فى مشروع تطوير رأس الحكمة كيان اقتصادى عظيم، هى التى حرقت قلوب أعداء هذا الوطن التى قدت مضاجعهم وإطارت النوم من أجفانهم، موضحا أن هذا المشروع شراكة مع الإمارات الشقيقة وليس بيعا لأى أصول فى مصر.

وتابع: البلاد التى روت بدماء الشهداء وضحى من أجلها الملايين ونجحت فى الصمود رغم انهيار كل دول العالم لتتابع، وهى مذكورة فى القرآن الكريم وفيها الأزهر الشريف، فلا يوجد فى العالم شعب مثل المصريين يحب وطنه، وألف تحية للرئيس السيسى الذى لم يخذل قومه وبلده ولم ينحن أمام موجات الأعاصير الكاذبة، والذى يعمل فى صمت وصبر وحكمة وهدوء وخبرة، ومن يقول غير ذلك منافق، مؤكدا أننا رأينا أعمالًا لا أقاول، رأينا بشائر الخير.

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