الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد "رأس الحكمة".. خالد أبو بكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة "كله خير"

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن مصر والمملكة العربية السعودية يستعدان لمشاريع جديدة وأمور جديدة، مشيرًا إلى أهمية زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.

وقال خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك إشارة جيدة لخطوزات فعلية قد يتم الوصول لها في عام 2024، ونتحدث عن ثقافيات إعلامية استثمارية.

وواصل: "كنت واحد من أوائل من استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية في مصر من قبل.. الراجل  ده بيحب مصر من قلبه.. وبقولكم فيه تطورات كلها خير.. وهناك تطور ثقافي وإعلامي".

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