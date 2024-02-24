تخفيضات تصل 30%.. أسعار سلع معرض "أهلًا رمضان" فى الجيزة بعد افتتاحه

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، معرض أهلًا رمضان الرئيسي بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية.

ويستعرض "الدستور" في تقريره أسعار السلع بالمعرض، حسث سجل السكر 27 جنيهًا، والأرز البلدي بسعر 35 جنيهًا، والأرز الهندي بسعر 30 جنيهًا، والدقيق 1 كجم بسعر 28 جنيهًا، والمكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه، واللحوم البقري الطازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا، والدواجن المجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

وتصل نسبة التخفيضات في معارض أهلًا رمضان إلى 30%، وأجرى محافظ الجيزة جولة داخل المعرض، تفقد خلالها باكيات العارضين، والسلع الغذائية المعروضة وأسعارها ونسب التخفيضات عليها.

وكان قد عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على جهود متابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف حاليًا في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أيضًا على ضرورة التعاون مع كل الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة على المواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع حاليًا في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة، وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار.