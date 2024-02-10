محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الطالبية والعمرانية والهرم

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور؛ للوقوف على المشروعات التنموية التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.



حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب إيهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاح الطوخى وزكى عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابرى وعدد من تنفيذيين المحافظة.

وكان محافظة الجيزة، أعلنت أنه في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الأنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط ٦ أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب (كمر خرساني من الحجم الكبير) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدا أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت".



الأمر الذي يستلزم غلق كلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع المشار اليه وذلك لمدة شهر بدءا من اليوم وحتى صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

أولا: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير إتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي حتي فتحة الدوران الأولي ثم الدوران والعودة مرة أخري للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتي تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيا: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية: حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالإتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث( مسار التحويلة الثانية ) وصولآ إلي فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخري إلي ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.



كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.



وأهابت المحافظة المواطنين من المارة وقائدي المركبات، بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

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