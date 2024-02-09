الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات فى الجيزة لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ والمخابز البلدية والسياحي للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية لعدد من المنافذ والمخابز بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة. 

واطمأن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة وجودة الخبز والالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز. 

وأكد اللواء أحمد راشد أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الانضباط بالأسواق مؤكدًا إنشاء عدد من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ خلال جولته، على الاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدا لهم أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحالّ السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ خلال الجولة على  تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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