أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حسب آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة، 23 فبراير 2024، ارتفاعاً واضحاً لجميع الأعيرة حيث شهد عيار 21 ارتفاعا واضحا بقيمة 30 جنيه عن سعر ليلة أمس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن 3920 جنيها اليوم الجمعة 23 فبراير 2024.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير عيار 21 قيمة 3430 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بسعر 2940 جنيها اليوم الجمعة 23 فبراير 2024.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 27440 جنيها اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

سعر الذهب عالمياً بالدولار

استقرت سعر أوقية الذهب في السوق العالمية عند 2022 دولارا، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 بمحلات الصاغة.

تعرف على أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حسب آخر تحديث من بورصة الذهب

سبيكة وزن 1 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4823 جنيها دون مصنعية.

سبيكة وزت 2,5

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 11.510 ألف جنيه.

سبيكة 5 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22.801 ألف جنيه.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 45.075 ألف جنيه.

السبيكة الذهب وزن 20 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 89.536 ألف جنيه

سبيكة الذهب 31.10

سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 138.835 ألف جنيه.

السبيكة الذهب وزن 50 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 222.305 ألف جنيه.

سبيكة الذهب وزن 100 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 443.734 ألف جنيه