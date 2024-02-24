تحديثات أسعار الذهب "الأصفر" يواصل السقوط بعد صفقة رأس الحكمة

تحديثات أسعار الذهب في تطور ملحوظ حيث شهدت أسعار هذا اليوم تراجعًا ضخما، فقد خسر الذهب نحو 670 جنيهًا في أقل من يوم، مما جعل المستثمرين والمتداولين يراقبون عن كثب التحركات في تحديثات أسعار الذهب.

وأثرت القرارات الهامة لصفقة رأس الحكمة على أسواق الذهب والسوق الموازي للعملات الأجنبية في مصر بعد أن شهدا انخفاضا كبيرا خلال ساعات من إعلان الصفقة والتي بلغت قيمة استثماراتها 35 مليار دولار وتشمل الصفقة حصول مصر على 15 مليار دولار خلال فترة أسبوعين، حيث يتم تقسيمها إلى 10 مليارات دولار سيولة نقدية من خارج مصر و5 مليارات دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والجزء الثاني من الصفقة بقيمة 20 مليار دولار سيحصل عليها مصر بعد شهرين، وتشمل الاتفاقية أيضًا استحقاق مصر نسبة من أرباح المشروع تصل إلى 35%.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2511 جنيهًا ليهبط إلى هذا المستوى بعد أن ظل لمدة فقوق سعر 3000 جنيه كان آخرها أول أمس ويتوفر من هذا العيار المشغولات بأشكال مختلفة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ومنذ أكثر من 60 يوما لم يهبط سعر الذهب عيار 21 لما أقل من 3000 جنيه للجرام، بعدما شهد خلال فترة بسيطة ارتفاعات جنونية تجاوزت حد 600 جنيه، وفي ساعات قليلة هبط سعره ليكون اليوم في أخر تحديث له بنحو 2930 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 فقط سجل اليوم 3349 جنيهًا للجرام ويعتبر هذا العيار 24 هو الأعلى والأنقى للذهب المستخدم في المجوهرات حيث يتوافر منه السبائك فقط ويمثل الذهب نبه تصل إلى 99% من تركيب المادة، وبالتالي يكون ذهبًا خالصًا بدون أي إضافات من معادن أخرى.

سعر جنيه الذهب اليوم

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد وصل إلى 23.440 جنيهًا، ويعتبر جنيه الذهب خيارًا جذابًا للأفراد الراغبين في الاستثمار والادخار، حيث يجمع بين القيمة الاستثمارية للذهب والجمال الفني في تصميمه. يمثل امتلاك جنيه الذهب فرصة مميزة للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم بأصول ثمينة ومستدامة.

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