السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديثات أسعار الذهب "الأصفر" يواصل السقوط بعد صفقة رأس الحكمة

الذهب
الذهب

تحديثات أسعار الذهب في تطور ملحوظ حيث شهدت أسعار هذا اليوم تراجعًا ضخما، فقد خسر الذهب نحو 670 جنيهًا في أقل من يوم، مما جعل المستثمرين والمتداولين يراقبون عن كثب التحركات في تحديثات أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم عالميًا.. أول ارتفاع أسبوعي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

 تحديثات أسعار الذهب 

وأثرت القرارات الهامة لصفقة رأس الحكمة على أسواق الذهب والسوق الموازي للعملات الأجنبية  في مصر بعد أن شهدا انخفاضا كبيرا خلال ساعات من إعلان الصفقة والتي بلغت قيمة استثماراتها 35 مليار دولار وتشمل الصفقة حصول مصر على 15 مليار دولار خلال فترة أسبوعين، حيث يتم تقسيمها إلى 10 مليارات دولار سيولة نقدية من خارج مصر و5 مليارات دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والجزء الثاني من الصفقة بقيمة 20 مليار دولار سيحصل عليها مصر بعد شهرين، وتشمل الاتفاقية أيضًا استحقاق مصر نسبة من أرباح المشروع تصل إلى 35%.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2511 جنيهًا ليهبط إلى هذا المستوى بعد أن ظل لمدة فقوق سعر 3000 جنيه كان آخرها أول أمس ويتوفر من هذا العيار المشغولات بأشكال مختلفة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

ومنذ أكثر من 60 يوما لم يهبط سعر الذهب عيار 21 لما أقل من 3000 جنيه للجرام، بعدما شهد خلال فترة بسيطة ارتفاعات جنونية تجاوزت حد 600 جنيه، وفي ساعات قليلة هبط سعره ليكون اليوم في أخر تحديث له بنحو 2930 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 فقط سجل اليوم 3349 جنيهًا للجرام ويعتبر هذا العيار 24 هو الأعلى والأنقى للذهب المستخدم في المجوهرات حيث يتوافر منه السبائك فقط ويمثل الذهب نبه تصل إلى 99% من تركيب المادة، وبالتالي يكون ذهبًا خالصًا بدون أي إضافات من معادن أخرى. 

سعر جنيه الذهب اليوم

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد وصل إلى 23.440 جنيهًا، ويعتبر جنيه الذهب خيارًا جذابًا للأفراد الراغبين في الاستثمار والادخار، حيث يجمع بين القيمة الاستثمارية للذهب والجمال الفني في تصميمه. يمثل امتلاك جنيه الذهب فرصة مميزة للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم بأصول ثمينة ومستدامة.

قد يهمك أيضا:

 

تحديثات أسعار الذهب أسعار الذهب سعر جنيه الذهب اليوم الذهب رأس الحكمة أسعار

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم عالميًا.. أول ارتفاع أسبوعي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

ضبط عامل وسيدة حال ممارستهما الرذيلة داخل شقة سكنية بالمنصورة

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها في الدقهلية

التربية والتعليم تكشف مفاجأة بشأن قاتل طالب الثانوية "إيهاب أشرف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة