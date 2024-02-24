بيراميدز يودع دورى أبطال إفريقيا بخسارة قاسية من مازيمبى

حجز فريق مازيمبي الكونغولي، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه على ضيفه بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعهما عصر اليوم، على ملعب مازيمبي، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للبطولة.

وسجل جويل بيا، هدف التقدم، في الدقيقة 32، ثم أضاف جلودي ليكونزا، من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، قبل أن باتسيون موامبا، الهدف الثالث في الدقيقة 92+2، ليعبر الفريق الكونغولي إلى الدور ربع النهائي.

ورفع مازيمبي، رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد بيراميدز، عند 4 نقاط، في ذيل الترتيب، ليتأكد خروجه رسميا من دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ بيراميدز، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود دونجا، أسامة جلال، محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، مهند لاشين

خط الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى فتحي، فيستون مايلي

الشوط الأول

الشوط الأول بدأ باستحواذ مازيمبي على مجريات اللعب، دون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز.

الدقيقة 10.. بلاتي توريه ينال البطاقة الصفراء بداعي الخشونة مع أحد لاعبي مازيمبي

الدقيقة 16.. مصطفى فتحي يهدر أول فرصة محققة للتسجيل لمصلحة بيراميدز، بعدما تلقي كرة عرضية من ناحية اليمين عبر رمضان صبحي، ليصوبها قوية لكن حارس مازيمبي أبعد الكرة إلى ركنية.

الدقيقة 18.. انطلاقة من الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، صوب مرمى أصحاب الأرض، قبل أن يتمكن مدافع مازيمبي إلى ركنية.

الدقيقة 23.. انطلاقة من فيستون مايلي، الذي راوغ مدافع مازيمبي قبل أن يقوم الأخير بإعاقته ليسقط مايلي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب وسط مطالبات لاعبي بيراميدز لحكم المباراة، باحتساب ركلة جزاء.

الدقيقة 32.. بيراميدز يتمكن من افتتاح التسجيل عبر جويل بيا، من استغلاله كرة عرضية من ناحية اليمين من زميله جلودي ليكونزا، ليضع الكرة في الشباك على يسار أحمد الشناوي.

بعدها كثف مازيمبي من هجماته بحثا عن تعزيز النتيجة وإحراز الهدف الثاني.

وتمكن جلودي ليكونزا، من إحراز الهدف الثاني عبر جلودي ليكونزا، في الدقيقة 45+2 بعد كرة عرضية من ناحية اليمين لتمر من دفاع وحارس بيراميدز، ليضع ليكونزا، الكرة بسهولة داخل الشباك.

وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول معلنا تقدم مازيمبي على بيراميدز، بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

استهل بيراميدز، الشوط الثاني بإجراء تبديلين بنزول إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي، وإسلام عيسى بدلا من مهند لاشين.

الدقيقة 63.. ألغى الحكم هدفا لمازيمبي عبر جلودي ليكونزا، بداعي التسلل.

الدقيقة 76.. بطاقة صفراء لإسلام عيسى بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي مازيمبي.

الدقيقة 76.. نزول الجنوب إفريقي فخري لاكاي بدلا من مصطفى فتحي.

الدقيقة 83.. نزول مروان حمدي بدلا من الكونغولي فيستون مايلي

الدقيقة 90+2.. سجل باتسيون موامبا الهدف الثالث لمازيمبي بعدما تخطى بلاتي توريه ليصبح منفردا بمرمى بيراميدز، قبل أن يضع كرة (لوب)، من فوق الحارس أحمد الشناوي، لتسكن الكرة الشباك.