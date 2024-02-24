السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بيراميدز يتأخر بثنائية نظيفة أمام مازيمبى ويقترب من توديع دورى الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

أنهى فريق مازيمبي الكونغولي، الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه بيراميدز، متقدما بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما عصر اليوم، على ملعب مازيمبي، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل جويل بيا هدف التقدم في الدقيقة 32، قبل أن يتمكن جلودي ليكونزا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45+2؛ ليقترب مازيمبي من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي حال انتهاء المباراة بتلك النتيجة، سيودع بيراميدز بشكل رسمي منافسات دوري الأبطال.

النتيجة الحالية، سترفع رصيد مازيمبي، إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما سيتجمد رصيد بيراميدز، عند 4 نقاط، في ذيل الترتيب.

الشوط الأول بدأ باستحواذ مازيمبي على مجريات اللعب، دون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز.

الدقيقة 10.. بلاتي توريه ينال البطاقة الصفراء بداعي الخشونة مع أحد لاعبي مازيمبي.

الدقيقة 16.. مصطفى فتحي يهدر أول فرصة محققة للتسجيل لمصلحة بيراميدز، بعدما تلقي كرة عرضية من ناحية اليمين عبر رمضان صبحي، ليصوبها قوية لكن حارس مازيمبي أبعد الكرة إلى ركنية.

الدقيقة 18.. انطلاقة من الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، صوب مرمى أصحاب الأرض، قبل أن يتمكن مدافع مازيمبي إلى ركنية.

الدقيقة 23.. انطلاقة من فيستون مايلي، الذي راوغ مدافع مازيمبي قبل أن يقوم الأخير من إعاقته ليسقط مايلي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب وسط مطالبات لاعبي بيراميدز لحكم المباراة، باحتساب ركلة جزاء.

الدقيقة 32.. مازيمبي يتمكن من افتتاح التسجيل عبر جويل بيا، من استغلاله كرة عرضية من ناحية اليمين من زميله جلودي ليكونزا، ليضع الكرة في الشباك على يسار أحمد الشناوي.

بعدها كثف مازيمبي، من هجماته بحثا عن تعزيز النتيجة وإحراز الهدف الثاني.

وتمكن جلودي ليكونزا، من إحراز الهدف الثاني عبر جلودي ليكونزا، في الدقيقة 45+2 بعد كرة عرضية من ناحية اليمين لتمر من دفاع وحارس بيراميدز، ليضع ليكونزا، الكرة بسهولة داخل الشباك.

وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول معلنا تقدم مازيمبي على بيراميدز، بهدفين نظيفين.

مازيمبي بيراميدز دورى ابطال افريقيا جويل بيا جلودي ليكونزا أحمد الشناوي

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