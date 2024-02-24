سعر الذهب اليوم عالميًا.. أول ارتفاع أسبوعي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم السبت، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2045 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.74% إلى 2045.80 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 107.177 نقطة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية خلال اليوم بنسبة بلغت 0.85 بالمائة، لتصل إلى 22.977 دولار للأونصة.

ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.09% إلى 906.30 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.42% إلى 974.28 دولار.

انخفاض سعر النحاس 38690 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن وحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في فبراير 2011.

التوتر في الشرق الأوسط

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة

يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في 2024 مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أن أدى تراجع التوقعات بشأن تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة قريبا إلى ارتفاع العملة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تراجع الين ويتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع مع سعي المستثمرين للاستفادة من العوائد الأفضل في كل مكان تقريبا باستثناء اليابان حيث ستظل أسعار الفائدة هناك قرب الصفر لبعض الوقت.

وانتعش الدولار هذا العام بفضل بيانات اقتصادية قوية وتحذيرات من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي بأن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مما دعم التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة سيتأجل إلى يونيو أو في وقت لاحق من العام.