كيف يمكن ممارسة المزيد من الضغوط العربية على إسرائيل؟.. باحث استراتيجى يُجيب

قال فهد الشليمي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأستراتيجية، إن محكمة العدل الدولية تعلم جيدًا أن الاحتلال الإسرائيلي تخطى الحدود في جرائمه ضد الإنسانية بقطاع غزة.

الدول العربية تمارس ضغطها القانوني

وأضاف "الشليمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدول العربية تمارس ضغوطًا قانونية ودبلوماسية في محكمة العدل الدولية.

وأكد "الشليمي" أن الدول العربية تستطيع أن تتحرك من خلال جبهة موحدة لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الإنسانية منذ 7 أكتوبر.

وأوضح أن الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، يمكنها مواصلة الضغط عليها من خلال تقليص التبادل الدبلوماسي والتجاري مع الحكومة الإسرائيلية.