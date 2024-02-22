أسعار المعادن النفيسة عالميا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2040 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.28% إلى 2040.05 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.977 نقطة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية خلال اليوم بنسبة بلغت 0.51 بالمائة، لتصل إلى 22.990 دولار للأونصة.

ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.35% إلى 893.50 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.42% إلى 958.28 دولار.

وبلغ سعر النحاس 38805 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن وحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في فبراير 2011.

أكبر احتياطي من الذهب في العالم

علاوة على ذلك، فإن قابلية الذهب الملموسة تمكن البلدان من تنويع محفظتها الإجمالية حاليا، ما يقرب من خمس إجمالي الذهب المستخرج على الإطلاق تحتفظ به البنوك المركزية.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب في العالم، حيث يوجد 8133 طنا مخزنا في 12 بنكا احتياطيا فيدراليا في جميع أنحاء البلاد.

كانت روسيا والصين وهما أكبر المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة أكبر مشتري الذهب على مدى العقدين الماضيين. وكان بنك الشعب الصيني أكبر مشتري للذهب العام الماضي، حيث اشترى 225 طنا، وفقا لـ"visualcapitalist".

سبعة من أكبر الدول من حيث احتياطيات الذهب هي أيضا من بين أكبر 10 اقتصادات.

وتضم قائمة أعلى 10 دول من حيث احتياطيات الذهب الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8133 طنا، ثم ألمانيا 3353 طنا، تليها إيطاليا 2452 طنا، ثم فرنسا 2437 طنا، ثم روسيا 2333.

وفي المركز السادس تأتي الصين بنحو 2192 طنا، ثم سويسرا 1040 طنا، فاليابان 847 طنا، تليها الهند 801 طن، وتأتي هولندا في المركز العاشر بنحو 612 طنا.