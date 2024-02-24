فاينانشيال تايمز: مشروع رأس الحكمة يدعم حل مشكلة الصرف الأجنبى فى مصر

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير لها، أن مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات سيساعد في حل مشكلة الصرف الأجنبي المباشرة، وتوفير سيولة كافية من العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد في مصر.

وأوضحت " فاينانشيال تايمز" في تقرير لها أن أبو ظبي وافقت على استثمار 35 مليار دولار في تطوير "رأس الحكمة" وهو موقع كبير على الساحل الشمالي الغربي في خطوة قد تخفف الأزمة المالية في دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة.

وقال محللون للصحيفة إن الاستثمار الذي تقوم به شركة الاستثمار الحكومية " ADQ"، والتي تهدف إلى بناء مركز سياحي ومالي في منطقة رأس الحكمة، أمر أساسي لفك اتفاق متعثر منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار.

فاينانشيال تايمز: صفقة رأس الحكمة تنهى أزمة العملة الأجنبية

وقالت " فاينانشيال تايمز" إن مصر تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية منذ عامين تقريبا، فيما جعل صندوق النقد الدولي قرضها مشروطا بسماح القاهرة للعملة بالتحرك نحو سعر صرف مرن، ومع ذلك، كانت الحكومة المصرية مترددة في السماح لقوى السوق بتحديد قيمة الجنيه المصري لأن البنك المركزي لا يمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لمنع حدوث انخفاض حاد مقابل الدولار.

وبالفعل تم تثبيت السعر الرسمي عند حوالي 31 جنيهًا مصريًا للدولار منذ مارس 2023، لكن يتم تداوله في السوق السوداء بأكثر من ضعف هذه القيمة وفق الصحيفة.

وقال أحد الخبراء الاقتصاديين، للصحيفة "صفقة رأس الحكمة هى القطعة المفقودة من اللغز لتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي فهي ستساعد في حل مشكلة الصرف الأجنبي المباشرة، وتوفير سيولة كافية من العملة الأجنبية للتحرك نحو التعويم".

وقالت الصحيفة إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس عن الاتفاق مع شركة أبوظبي القابضة ADQ لتطوير المنطقة الساحلية التي تبلغ مساحتها 170 كيلومترًا مربعًا، فيما ستكون الشريحة الأولى من الاستثمار، المستحقة خلال أسبوع، عبارة عن دفعة بقيمة 15 مليار دولار، بما في ذلك 5 مليارات دولار من وديعة مسبقة من قبل دولة الإمارات في البنك المركزي المصري، بينما سيتم استثمار الأموال المتبقية في غضون شهرين وستشمل 14 مليار دولار من الأموال الجديدة و6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي وسيتم تحويلها إلى جنيه مصري واستثمارها في المشروع.

جولدمان ساكس: صفقة رأس الحكمة تغطى الفجوة التمويلية فى مصر

ونوهت الصحيفة إلى أن بنك جولدمان ساكس، قال في مذكرة أمس الجمعة إن "حجم الاستثمار في صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات أكبر بكثير مما كنا نتوقعه وكذلك توقيته أقرب بكثير مما توقعنا".

وأضاف أنه إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، "فإننا نعتقد أن هذا جنبا إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الموسع من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية تصريحات شركة "ADQ" التي أكدت فيها أن المشروع سيجعل رأس الحكمة وجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات في البحر المتوسط ومركزًا ماليًا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.