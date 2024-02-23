الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي يوضح أهمية وتأثير مشروع رأس الحكمة على الاقتصاد المصري

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن بعد توقيع عقود مشروع رأس الحكمة، سيشعر المواطن المصري بارتياح شديد، وسينعكس على حياته بشكل كبير.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، أن أكبر استثمار لمصر كان في عام 2007 بواقع عقود قدرت بـ13 مليار دولار.

وأشار أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن مشروع رأس الحكمة، يساعد في توفير العملة الصعبة لمصر، ولابد من اتباع برنامج الإصلاح الإقتصادي لعدم الرجوع للأزمات مرة أخرى.

ونوه أن الاستثمار غير المباشر، عبارة عن أموال ساخنة، تشتري أذون خزانة وسندات، والاعتماد عليه نتائجه سيئة، وبالتالي، كان هناك العديد من المطالبات بإصلاح قوانين الاستثمار.

وتابع، أن الاستثمار المباشر، يتمثل في استغلال أراضي غير مستفيدة منها الدولة، بأموال تضخ ستساهم بشكل كبير في تحسين الحالة الإقتصادية للدولة، وهذا ما نشاهده في مشروع رأس الحكمة.

خبير اقتصاد الاقتصاد المصرى مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة العملة الصعبة

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