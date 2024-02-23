"القرموطي" عن رأس الحكمة: الدولة لا تبيع أصول "متخليش حد يلعب في دماغك"

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الأرض مصرية، والدولة لا تبيع أصول، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة، هو شراكة سيستفيد منها كل مواطن مصري.

ووجه خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، الشكر لرئيس مجلس الوزراء بسبب جهوده تجاه الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري.

وطالب المواطنيين، بضرورة تجنب الشائعات الخاصة بأن الدولة تبيع الأصول، مضيفًا أن الدولة تعمل على جذب الاستثمار، وليس بيع للأصول قائلًا: "بيع إيه.. متخليش حد يلعب في دماغك".

وتابع أن الدول العربية والأجنبية التي تستثمر في مصر، هي مشروعات كبيرة، تعرف قيمة الدولة المصرية، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة، هو عبارة عن ثقة متبادلة بين الحكومة والاستثمارات الكبرى.

ونوه "القرموطي"، أنه على الدولة، أن تضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين للسلع، والعمل على وضع حد لمثل هؤلاء للتصدي للأزمات الخاصة بـ"قوت المصريين".