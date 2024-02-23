الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القرموطي" عن رأس الحكمة: الدولة لا تبيع أصول "متخليش حد يلعب في دماغك"

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الأرض مصرية، والدولة لا تبيع أصول، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة، هو شراكة سيستفيد منها كل مواطن مصري.

ووجه خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، الشكر لرئيس مجلس الوزراء بسبب جهوده تجاه الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري.

وطالب المواطنيين، بضرورة تجنب الشائعات الخاصة بأن الدولة تبيع الأصول، مضيفًا أن الدولة تعمل على جذب الاستثمار، وليس بيع للأصول قائلًا: "بيع إيه.. متخليش حد يلعب في دماغك".

وتابع أن الدول العربية والأجنبية التي تستثمر في مصر، هي مشروعات كبيرة، تعرف قيمة الدولة المصرية، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة، هو عبارة عن ثقة متبادلة بين الحكومة والاستثمارات الكبرى.

ونوه "القرموطي"، أنه على الدولة، أن تضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين للسلع، والعمل على وضع حد لمثل هؤلاء للتصدي للأزمات الخاصة بـ"قوت المصريين".

جابر القرموطي رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مانشيت سي بي سي مجلس الوزراء

مواد متعلقة

إسكان النواب: رأس الحكمة سيفتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في مصر

رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل

مصطفى مدبولى: الدولة ترحب بكافة الاستثمارات سواءً محلية أو أجنبية

مصطفى مدبولى: مشروع رأس الحكمة سيوفر الملايين من فرص العمل للشباب المصرى

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

حزب "إرادة جيل": لا بد من التكاتف خلف قيادة الدولة لتجاوز الأزمات

العلمين الجديدة.. جمال طبيعى وبنية تحتية متطورة (فيديو)

حزب "المستقلين الجدد": مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

الذهب يتراجع.. والدولار الموازى يفقد 10 جنيهات

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة