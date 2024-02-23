رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن البنية التحتية أسهمت بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف عباس، خلال مداخلة لفضائية "ON"، أن مشروع رأس الحكمة، هي البداية، فهناك العديد من المشروعات المستقبلية التي تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري.

ونوه بأن منطقة رأس الحكمة، مكان جاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن مشاركة فقط بالأرض، حيث سيضخ من الخارج أكثر من 150 مليار دولار خلال تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة، سيوفر أكثر من 8 ملايين فرصة عمل بشكل مبدأي، بالإضافة إلى العائد وهي نسبة 35% من الأرباح بعد تشغيل المشروع.