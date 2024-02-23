الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل

ON
ON

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن البنية التحتية أسهمت بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف عباس، خلال مداخلة لفضائية "ON"، أن مشروع رأس الحكمة، هي البداية، فهناك العديد من المشروعات المستقبلية التي تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري.

ونوه بأن منطقة رأس الحكمة، مكان جاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن مشاركة فقط بالأرض، حيث سيضخ من الخارج أكثر من 150 مليار دولار خلال تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة، سيوفر أكثر من 8 ملايين فرصة عمل بشكل مبدأي، بالإضافة إلى العائد وهي نسبة 35% من الأرباح بعد تشغيل المشروع.

رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مشروع رأس الحكمة فرصة عمل رأس الحكمة

مواد متعلقة

مصطفى مدبولى: الدولة ترحب بكافة الاستثمارات سواءً محلية أو أجنبية

مصطفى مدبولى: مشروع رأس الحكمة سيوفر الملايين من فرص العمل للشباب المصرى

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

حزب "إرادة جيل": لا بد من التكاتف خلف قيادة الدولة لتجاوز الأزمات

العلمين الجديدة.. جمال طبيعى وبنية تحتية متطورة (فيديو)

حزب "المستقلين الجدد": مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة

لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: العالم يثق تمامًا فى البيئة الاستثمارية بمصر

حزب الاتحاد: مصر مكان آمن وبيئة خصبة لنجاح الاستثمارات

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات فى "رأس الحكمة"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة